Südkorea will „K-Kultur-Ausbildungsvisum“ probeweise einführen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung wird ein sogenanntes K-Kultur-Ausbildungsvisum ab der zweiten Jahreshälfte probeweise einführen.Das Visum ist für Ausländer gedacht, die in Südkorea beispielsweise Tanzen oder Musizieren lernen wollen.Entsprechende Maßnahmen zur Ankurbelung touristischer Reisen von Ausländern nach Südkorea präsentierte das Ministerium für Wirtschaft und Finanzen am Montag.Die Regierung plant, in Kooperation mit lokalen Verwaltungen auch ein Workation-Visum einzuführen. Das Visum soll ausländischen Staatsbürgern, die in Südkorea arbeiten und reisen möchten, einen längerfristigen Aufenthalt ermöglichen.Kurze Zeit gültige Zeitkarten für eine uneingeschränkte Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel werden ebenfalls eingeführt, und zwar zuerst in Seoul und Busan.Die Regierung kündigte außerdem an, die Entwicklung der Umgebung von historisch-kulturellen Schutzgebieten zu unterstützen, in denen die traditionelle Kultur erlebt werden kann. Dadurch sollten noch vielfältigere Tourismusprodukte präsentiert werden können.