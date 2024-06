Weiterer Fall der Afrikanischen Schweinepest in Yeongcheon bestätigt

Photo : YONHAP News

In Yeongcheon in der Provinz Nord-Gyeongsang ist ein weiterer Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) bestätigt worden.In einem großen Schweinezuchtbetrieb in der südöstlichen Stadt wurden am Samstag 13 Schweine positiv auf die ASP getestet.Es handelt sich um den vierten ASP-Fall in Südkorea in diesem Jahr. Der erste Fall war in Yeongdeok in der Provinz Nord-Gyeongsang festgestellt worden, weitere Fälle gab es in Paju in der Provinz Gyeonggi und in Cheorwon in der Provinz Gangwon.Die Provinz Nord-Gyeongsang hat bisher etwa 11.000 Schweine in dem neu betroffenen Betrieb gekeult. Bis Dienstag sollen die restlichen 13.000 Schweine gekeult werden.Die für Seuchenkontrolle zuständigen Behörden teilten mit, dass gestern bei einem Wildschwein in Euiseong das ASP-Virus entdeckt worden sei. Sie riefen daher die Schweinezüchter auf, Vergrämungsmittel gegen Wildschweine zu verstreuen und verstärkt zu desinfizieren.