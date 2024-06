Photo : YONHAP News

Der russische Präsident Wladimir Putin wird am Dienstag und Mittwoch Nordkorea besuchen.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA meldete am Montag gegen 20 Uhr, dass Präsident Putin am 18. und 19. Juni auf Einladung von Kim Jong-un einen Staatsbesuch absolvieren wird.Es ist der erste Besuch Putins in Nordkorea seit etwa 24 Jahren. Sein letzter Besuch erfolgte im Juli 2000.Im Anschluss an seinen Aufenthalt in Nordkorea wird Putin am Mittwoch und Donnerstag Vietnam als Staatsgast besuchen.