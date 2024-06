Russland und Nordkorea planen offenbar unabhängiges System für Handel und geschäftliche Abwicklung

Photo : YONHAP News

Russland und Nordkorea planen offenbar ein System für Handel und gegenseitige Abwicklung von Geschäften, das nicht von westlichen Ländern beeinträchtigt werden kann.Das schrieb der russische Präsident Wladimir Putin in einem Beitrag für die Dienstagsausgabe der nordkoreanischen Arbeiterzeitung "Rodong Sinmun".Auch wolle man gemeinsam gegen unrechtmäßige restriktive Maßnahmen westlicher Länder vorgehen, schrieb Putin anlässlich seines für Dienstag und Mittwoch geplanten Staatsbesuchs in Nordkorea.Putin kündigte in dem von der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA verbreiteten Artikel an, dass beide Länder die bilaterale Kooperation auf eine "höhere Stufe" stellen wollten.Er sicherte Nordkorea unerschütterliche Unterstützung zu. Moskau sei zur engen Kooperation mit Pjöngjang bereit, um die internationalen Beziehungen demokratischer und stabiler zu gestalten.Auch bedankte sich Putin für Nordkoreas Unterstützung für die "militärische Spezialoperation" in der Ukraine, wie der Krieg in Russland offiziell heißt. Er sicherte Unterstützung für Pjöngjangs Anstrengungen zu, seine Interessen und Rechte im Kampf gegen seine Feinde zu verteidigen.Am Montag hatten beide Länder offiziell bekannt gegeben, dass Putin am Dienstag und Mittwoch erstmals seit 24 Jahren einen Staatsbesuch in Nordkorea absolviert.