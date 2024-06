Kreml: Russland und Nordkorea könnten umfassende strategische Partnerschaft beschließen

Photo : YONHAP News

Der russische Präsident Wladimir Putin will während seines Staatsbesuchs in Nordkorea rund 20 Dokumente unterzeichnen.Dazu zählt möglicherweise auch ein Abkommen über eine umfassende strategische Partnerschaft.Das sagte Kreml-Sprecher Yuri Ushakov laut den staatlichen russischen Nachrichtenagenturen TASS und Sputnik am Montag gegenüber Reportern.Mit dem Dokument würden sich beide Länder einer tiefgreifenden Entwicklung der geopolitischen Situation in der Welt und Region anpassen.Dabei würden alle grundlegenden Prinzipien des internationalen Rechts befolgt. Der Vertrag würde nicht-provokativer Natur sein und sich nicht gegen ein bestimmtes Land richten. Im Fokus stehe stattdessen eine höhere Stabilität in Nordostasien.Der Sprecher teilte außerdem mit, dass Putin am Dienstagabend in Nordkorea eintreffen wird.