Südkorea und China beraten heute über Diplomatie und Sicherheit

Photo : YONHAP News

Hochrangige Beamte Südkoreas und Chinas auf den Gebieten Außen- und Sicherheitspolitik kommen heute in Seoul zusammen.Das Außenministerium teilte mit, dass die Außen- und Verteidigungsministerien beider Länder am heutigen Dienstag in Seoul das südkoreanisch-chinesische Außen- und Sicherheitsgespräch abhalten werden.An dem Dialog nehmen unter anderem der Erste Vizeaußenminister Kim Hong-kyun und Chinas stellvertretender Außenminister Sun Weidong teil.Das Außenministerium erklärte, dass ein Meinungsaustausch zu den bilateralen Beziehungen, der Lage auf der koreanischen Halbinsel sowie zu regionalen und internationalen Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse geplant sei.Es wird erwartet, dass bei dem Treffen auch der Besuch von Russlands Präsident Putin in Nordkorea ein Thema sein könnte.