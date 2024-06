Bezirksverordnete wollen Friedensstatue in Berlin-Mitte dauerhaft erhalten

Photo : YONHAP News

Bezirksverordnete des Berliner Bezirks Mitte wollen die dortige Friedensstatue dauerhaft erhalten.Sie wollen einen entsprechenden Beschluss erwirken, damit die Statue zum Gedenken an Opfer sexualisierter Kriegsgewalt nicht entfernt wird.Nach Angaben der Bezirksverordnetenversammlung Mitte am Montag (Ortszeit) brachten Bezirksverordnete der Fraktion Die Linke und der SPD-Fraktion jüngst einen Beschlussantrag hierfür ein. Darin werde das Bezirksamt Mitte aufgefordert, den dauerhaften Erhalt der Friedensstatue sicherzustellen und hierfür in einen Dialog mit der Landesregierung zu treten.In dem Resolutionsentwurf weisen die Bezirksverordneten darauf hin, dass die Friedensstatue ein wichtiges Projekt der Berliner Stadtgemeinschaft sei. Sie dürfe nicht zerstört werden, heißt es.Die Errichtung eines anderen Denkmals für Opfer sexualisierter Gewalt in Kriegen könne kein Ersatz für die Friedensstatue sein, heißt es weiter.Getrennt davon wurde eine Online-Petition für den dauerhaften Erhalt der Friedensstatue eingereicht. Bis Montag wurde diese von rund 7.500 Menschen unterzeichnet.