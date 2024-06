Südkorea erreicht bei Wettbewerbsfähigkeit mit Platz 20 bislang beste Platzierung

Photo : KBS News

Südkorea hat in einem Länderranking zur Wettbewerbsfähigkeit dieses Jahr mit Platz 20 seinen bisher höchsten Rang erreicht.Die Schweizer Wirtschaftshochschule International Institute for Management Development (IMD) veröffentlichte am Dienstag die globale Rangliste der Wettbewerbsfähigkeit 2024, wie das südkoreanische Finanzministerium mitteilte.Im diesjährigen Ranking landete Südkorea auf Platz 20 unter 67 miteinander verglichenen Volkswirtschaften. Das ist die höchste Platzierung für das Land seit dessen erstmaliger Berücksichtigung für den Vergleich im Jahr 1997.Ein Beamter des Finanzministeriums sagte, die Regierung werde die Steigerung der Unternehmenseffizienz noch aktiver unterstützen. Sie wolle sich stärker um eine umfassende Verbesserung der nationalen Wettbewerbsfähigkeit bemühen.Das IMD veröffentlicht jedes Jahr im Juni das World Competitiveness Yearbook über die Wettbewerbsfähigkeit der Mitglieder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sowie aufstrebender Länder. Bewertet wird dabei die Fähigkeit der einzelnen Länder, ein gutes Umfeld für die Unternehmensführung zu schaffen.