Südkorea kehrt nach Aussetzen von Militärabkommen mit Nordkorea zu früheren Richtlinien zurück

Photo : KBS News

Südkoreas Streitkräfte sind nach dem Aussetzen des Militärabkommens mit Nordkorea zu den früheren Richtlinien für das Vorgehen an der Grenze zurückgekehrt.Seoul hatte vor kurzem beschlossen, das im September 2018 mit Nordkorea unterzeichnete Militärabkommen auszusetzen.Laut einem Militärvertreter sei das Verfahren für Bodenoperationen von fünf auf vier Stufen vereinfacht worden. Bei den Luftoperationen gebe es statt vier noch drei Stufen. Bei den Seeoperationen sei eine Kürzung von fünf auf drei Stufen vorgenommen worden.Die Rückkehr zur früheren Vorgehensweise sei gleichzeitig mit dem Aussetzen des Militärabkommens erfolgt, hieß es.Süd- und Nordkorea hatten sich in dem Militärabkommen auf Maßnahmen verständigt, damit zufällige bewaffnete Zusammenstöße an jedem Ort verhindert werden. Hierfür wurden stufenweise Verfahren zur Durchführung von Operationen in den Vertrag aufgenommen.Die südkoreanische Regierung hatte am 4. Juni die Suspendierung des gesamten innerkoreanischen Militärabkommens beschlossen. Diese Entscheidung wurde anschließend von Präsident Yoon Suk Yeol gebilligt.