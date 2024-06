Nordkorea und Russland erwägen Einführung von Direktflügen

Photo : KBS News

Nordkorea und Russland erwägen die Einrichtung einer direkten Flugverbindung zwischen beiden Ländern.Der russische Minister für natürliche Ressourcen, Alexander Koslow, sagte, man habe sich mit nordkoreanischen Freunden getroffen und die Angelegenheit besprochen, wie die russische Nachrichtenagentur Tass am Montag (Ortszeit) berichtete. Insbesondere habe man die Einrichtung von Flügen auf der Strecke Nowosibirsk-Moskau-Pjöngjang überprüft.Alles werde jedoch von Touristenströmen und dem Interesse der Menschen an der Kultur des Nachbarn abhängen, fügte er hinzu.Laut Koslow nimmt der Personenverkehr zwischen Nordkorea und Russland weiter zu. Moskau habe die erste Delegation mit 98 Personen nach Nordkorea entsandt, die Zahl sei viel größer als in der ehemaligen Sowjetunion, hieß es.Koslow ist auch Ko-Vorsitzender der nordkoreanisch-russischen Kommission für die Kooperation in Handel, Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie.