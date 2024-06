Russischer Präsident Putin besucht Nordkorea

Photo : KBS News

Der russische Präsident Wladimir Putin besucht Nordkorea.Der Kreml teilte am Montag (Ortszeit) mit, dass Putin auf Einladung von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un am Dienstag und Mittwoch einen Staatsbesuch absolviere.Auch wurde die Liste mit den Namen der Begleiter veröffentlicht. Darauf stehen unter anderem Verteidigungsminister Andrej Beloussow, der für Energie zuständige stellvertretende Ministerpräsident Alexander Nowak und der Chef der Raumfahrtagentur Roskosmos, Juri Borissow. Deshalb wird mit Diskussionen über die Zusammenarbeit in den Bereichen Militär, Weltraum und Energie gerechnet.Mit Kim sind ein erweitertes Treffen in Anwesenheit von Begleitern und anschließend ein bilaterales Einzelgespräch geplant.Putin wird außerdem den Befreiungsturm in Pjöngjang, ein Denkmal zum Gedenken an die im Koreakrieg gefallenen Soldaten der Sowjetunion, aufsuchen und Blumen niederlegen. Auch ein Besuch in der dortigen Russisch-Orthodoxen Kirche ist vorgesehen.