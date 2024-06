Washington über Vertiefung nordkoreanisch-russischer Beziehungen besorgt

Photo : KBS News

Vor dem Besuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin in Nordkorea hat sich die US-Regierung über eine Vertiefung der Beziehungen zwischen Nordkorea und Russland besorgt gezeigt.Sorge gebe es nicht nur wegen der Situation an der Front in der Ukraine, sondern auch über eine gewisse Gegenseitigkeit, die direkten Einfluss auf die Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel haben könne. Das sagte John Kirby, Kommunikationsberater des Weißen Hauses für nationale Sicherheit, am Montag (Ortszeit) vor der Presse.Das Augenmerk müsse somit nicht auf Putins Nordkorea-Besuch selbst, sondern darauf gerichtet werden, was Nordkorea im Gegenzug erhalten wird.Das US-Außenministerium hatte zuvor die Position mitgeteilt, dass ein Nordkorea-Besuch Putins Anlass zu großer Besorgnis biete. Die Sorge gelte Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel, der Aufrechterhaltung des weltweiten Nichtverbreitungsregimes und dem ukrainischen Volk.Russland sei aufgrund der zunehmenden westlichen Hilfe für die Ukraine in eine verzweifelte Lage geraten. Deshalb könnte das Land seinen Handel mit Nordkorea ausbauen, hieß es außerdem.