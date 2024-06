Russischer Präsident Putin zu Gipfeltreffen in Nordkorea eingetroffen

Photo : YONHAP News

Der russische Präsident Wladimir Putin ist zu einem Gipfeltreffen in Nordkorea eingetroffen.Wie russische Medien wie TASS und Sputnik berichteten, traf Putin am frühen Mittwochmorgen zu seinem ersten Besuch in Nordkorea seit 24 Jahren ein.Im Ausland besteht die Sorge, dass beide Länder ihre Beziehungen vertiefen. Insbesondere eine engere militärische Zusammenarbeit bereitet mit Blick auf die Situation in der Ukraine und den regionalen und internationalen Frieden Sorge.Kim und Putin umarmten sich zur Begrüßung am Flughafen. Laut Beobachtern unterstrichen sie damit die enger werdenden Beziehungen inmitten internationaler Sanktionen gegen beide Länder und einer zunehmenden Isolation auf der Weltbühne.Im vergangenen September hatten sich beide im russischen Fernostgebiet getroffen.Putins außenpolitischer Berater Yuri Ushakov sagte TASS, dass bei dem Gipfel eine "umfassende strategische Partnerschaft" vertraglich festgelegt werden könnte.Das Weiße Haus wiederholte nach der Ankunft Putins in Nordkorea die Sorge über enge militärische Beziehungen zwischen Pjöngjang und Moskau.Die Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen Russland und Nordkorea sei ein Trend, der für jeden ein Grund zur Sorge sein sollte, der Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel und das internationale Nichtverbreitungsregime aufrechterhalten, Resolutionen des Weltsicherheitsrats einhalten und das ukrainische Volk in seinem Kampf für Freiheit und Unabhängigkeit angesichts der russischen Aggression unterstützen wolle, sagte Sprecherin Karine Jean-Pierre bei einer Pressekonferenz.