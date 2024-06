Nordkoreanische Medien berichten über Putins Besuch

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat laut nordkoreanischen Medien den am Mittwoch eingetroffenen russischen Präsidenten Wladimir Putin am Flughafen in Pjöngjang persönlich empfangen.Ein historisches Treffen zwischen beiden Staatsoberhäuptern sei erfolgt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch.Laut dem Bericht freute sich Kim sehr über das Wiedersehen mit Putin. Beide hätten sich fest die Hände geschüttelt und sich leidenschaftlich umarmt.Putin habe seinerseits seine Freude über den Besuch in Pjöngjang ausgedrückt und sich bei Kim von Herzen bedankt, hieß es.Nach weiteren Angaben stiegen beide gemeinsam in ein Präsidentenauto, in dem Kim Putin zu seiner Unterkunft begleitete. Beide Staatschefs hätten ihre aufgestauten Gedanken ausgetauscht, während sie durch schöne Straßen in Pjöngjang gefahren seien.Die Nachrichtenagentur teilte mit, dass beide Staatsführer die Absicht bekannt gemacht hätten, anlässlich des Treffens die nordkoreanisch-russischen Beziehungen entsprechend dem gemeinsamen Bestreben und Willen der Menschen beider Länder weiterzuentwickeln.Nach der Ankunft am Staatsgästehaus Kumsusuan habe Kim persönlich Putin in die Unterkunft begleitet und die Unterhaltung fortgesetzt, hieß es weiter.Putin sollte nach dem ursprünglich bekannt gemachten Plan am gestrigen Dienstag in Nordkorea eintreffen. Er kam jedoch erst heute früh in Pjöngjang an. KCNA nannte Putins genaue Ankunftszeit nicht.