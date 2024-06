Putin trifft verspätet zu Besuch in Nordkorea ein

Photo : KBS News

Der russische Präsident Wladimir Putin ist erst am frühen Mittwochmorgen zu seinem Staatsbesuch in Nordkorea eingetroffen.Der Kreml teilte mit, dass Putin nach 2 Uhr am Mittwoch in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang angekommen sei.Putin sollte ursprünglich am Dienstagabend in Nordkorea eintreffen und bis Mittwochnachmittag dort bleiben. Wegen der verspäteten Ankunft wurde der Besuch auf einen Tag verkürzt.Es ist der erste Besuch Putins in Nordkorea seit 24 Jahren. Zudem ist Putin der erste ausländische Staats- oder Regierungschef, der seit der pandemiebedingten Grenzschließung Nordkoreas im Jahr 2020 das Land besucht.Machthaber Kim Jong-un empfing den russischen Präsidenten am Flughafen in Pjöngjang anscheinend allein. Fotos in nordkoreanischen Medien zeigen, wie Kim lediglich in Begleitung eines Dolmetschers auf einem roten Teppich auf dem Rollfeld Putin empfängt.Wichtige Funktionäre von Partei, Militär und Politik, einschließlich Kims Schwester Kim Yo-jong, waren nicht zu sehen.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA meldete nur, dass der russische Botschafter in Pjöngjang, Alexander Matsegora, und weitere Botschaftsmitglieder beim Empfang Putins am Flughafen anwesend gewesen seien.Ursprünglich war erwartet worden, dass es am Flughafen eine Begrüßungsfeier geben würde, wie seinerzeit bei der Ankunft des chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Es wurde damit gerechnet, dass unter dem Jubel einer großen Menschenmenge Salutschüsse abgefeuert und die Nationalhymnen beider Länder gespielt werden.Nordkorea verzichtete offenbar auf die Mobilisierung großer Menschenmengen zur Begrüßung, weil Putin erst spät in der Nacht eintraf.