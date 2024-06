US-Außenminister will Nordkoreas Unterstützung für Russland unterbinden

Photo : YONHAP News

US-Außenminister Antony Blinken will alles in seinen Möglichkeiten Stehende unternehmen, um die Unterstützung Russlands durch Nordkorea zu unterbinden.Entsprechend äußerte sich Blinken zum Nordkorea-Besuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin auf einer gemeinsamen Pressekonferenz im Anschluss an ein Treffen mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Dienstag (Ortszeit) in Washington.Blinken sagte, dass Russland verzweifelt versuche, seine Beziehungen zu Ländern zu stärken, die benötigte Dinge für die Fortsetzung seines Angriffskriegs liefern könnten. Er warf dabei Nordkorea die Lieferung von Munition und Waffen an Russland vor, die es in der Ukraine einsetzen könne.Zugleich betonte der Minister, China müsse seine Unterstützung für die russische Kriegsmaschinerie unterlassen, sollte es wirklich großes Interesse an der Beendigung des Kriegs haben.Stoltenberg sagte, Putins Reise nach Nordkorea bestätige die sehr enge Annäherung zwischen Russland und autoritären Staaten wie Nordkorea, China und Iran.