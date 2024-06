Zeitung: Montenegrinischer Premier unter den ersten Anlegern in Terraform Labs

Photo : YONHAP News

Der montenegrinische Premierminister Milojko Spajić gehört laut einem Medienbericht zu den ersten Investoren der Firma Terraform Labs, Entwicklerin der gecrashten Kryptowährung Terra/Luna.Das berichtete die montenegrinische Tageszeitung „Vijesti“ am Dienstag (Ortszeit) anhand von Dokumenten, die die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC dem US-Bezirksgericht für den südlichen Teil des Bundesstaates New York vorgelegt hatte.In einem Dokument sind die ersten 81 Investoren genannt, die seit der Gründung von Terraform Labs im April 2018 bis zum Sommer 2021 dort Geld angelegt hatten. An 16. Stelle der Liste steht der montenegrinische Premier.Spajić hatte laut dem Dokument als natürliche Person am 17. April 2018 750.000 Luna-Token zu einem Stückpreis von zehn Cent erworben.Er hatte bisher behauptet, dass er und die Firma, für die er seinerzeit gearbeitet hatte, Anfang 2018 75.000 Dollar in Terraform Labs investiert hätten und betrogen worden seien.Kwon Do-hyung, Mitbegründer von Terraform Labs und Hauptfigur im Fall Terra/Luna-Crash, wurde im März letzten Jahres in Montenegro wegen Urkundenfälschung festgenommen. Er sitzt dort zurzeit in Abschiebungshaft. Es steht noch nicht fest, ob der südkoreanische Staatsbürger in sein Heimatland oder in die USA ausgeliefert wird.