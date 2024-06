Südkorea äußert gegenüber China Besorgnis über Putins Nordkorea-Besuch

Photo : YONHAP News

Südkorea hat bei einem hochrangigen Treffen mit China Besorgnis über den Besuch des russischen Präsidenten Putin in Nordkorea zum Ausdruck gebracht.Das Treffen hatte vor der Ankunft Putins in Nordkorea stattgefunden.Wie Südkoreas Außenministerium mitteilte, kam Vizeaußenminister Kim Hong-kyun am Dienstag in Seoul mit seinem chinesischen Amtskollegen Sun Weidong zu einem Gespräch über Diplomatie und Sicherheit zusammen. Thema waren demnach die bilateralen Beziehungen und Angelegenheiten im Zusammenhang mit der koreanischen Halbinsel.Südkorea habe sich zutiefst besorgt darüber geäußert, dass Putin Nordkorea besuche, während die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel aufgrund einer Reihe von Provokationen Nordkoreas eskaliert seien, hieß es. Genannt wurden Raketenstarts, das Verschicken von Müll-Ballons und GPS-Störungen.Südkoreas Unterhändler erklärte, dass die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel als Folge einer verstärkten militärischen Zusammenarbeit zwischen Nordkorea und Russland auch Chinas Interessen zuwiderlaufen. China wurde gebeten, für Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel sowie deren Denuklearisierung eine konstruktive Rolle zu spielen.Dem Ministerium zufolge teilte die chinesische Delegation mit, dass sich an der Politik Pekings zur koreanischen Halbinsel nichts gerändert habe. China habe seine bisherige Position bekräftigt, eine konstruktive Rolle für die Lösung der Probleme betreffend die koreanische Halbinsel spielen zu wollen.Beide Seiten einigten sich, den Dialog über Diplomatie und Sicherheit regelmäßig abzuhalten und die vorher vereinbarten Kommunikationskanäle beizubehalten.