Kim Jong-un und Putin bekräftigen Bereitschaft zu strategischer Zusammenarbeit

Photo : YONHAP News

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un und der russische Präsident Putin haben ihre Bereitschaft zu einer strategischen Zusammenarbeit bekräftigt.Zum Auftakt ihres Gipfelgesprächs in Pjöngjang äußerte sich Kim am Mittwoch dazu bereit, in jeder Situation der globalen Politik, die ereignisreich und kompliziert sei, die strategische Kommunikation mit Russland zu stärken und jede Politik Russlands unter allen Umständen zu unterstützen.Die nordkoreanisch-russischen Beziehungen befänden sich nach weiteren Worten Kims auf einem unvergleichlichen Höhepunkt. Der diesmalige Besuch Putins in Nordkorea sei in strategischer Hinsicht einer der bedeutendsten Schritte für Frieden und Stabilität der Welt. Kim sicherte darüber hinaus seine volle Unterstützung sowie Solidarität für Russland im Krieg gegen die Ukraine zu.Putin bedankte sich für Nordkoreas stete und klare Unterstützung für sein Land. Er wies darauf hin, dass der Besuch Kims in Russland im vergangenen Jahr für einen bedeutenden Fortschritt in den bilateralen Beziehungen gesorgt habe.Heute sei ihnen ein Grundlagendokument vorgelegt worden, das auf lange Sicht eine Grundlage für die Beziehungen beider Staaten schaffen soll. Er hoffe, dass das nächste Gipfeltreffen in Moskau stattfindet.Putin war am Mittwoch um 2 Uhr frühmorgens, später als erwartet, in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang eingetroffen. Vor dem Gespräch im Staatsgästehaus nahm er an der offiziellen Begrüßungsfeier teil. Putin war zuletzt im Jahr 2000 in Nordkorea zu Gast.