Nordkorea erklärt Wiederherstellung der Allianz mit Russland

Photo : YONHAP News

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un hat die Wiederherstellung der Allianz mit Russland nach 28 Jahren erklärt.Auf der gemeinsamen Pressekonferenz nach einem Gipfelgespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin im Staatsgästehaus in Pjöngjang sagte Kim, dass sich die bilateralen Beziehungen auf eine neue und höhere Stufe entwickelten, die als Allianz bezeichnet werde.Es sei eine gesetzliche Grundlage geschaffen worden, auf der Nordkorea und Russland ihren gemeinsamen Interessen entsprechend Frieden und Sicherheit in der Welt sicherstellen und sich als starke Staaten etablieren könnten. Beide Staaten würden ihren Verpflichtungen ohne jegliche Meinungsunterschiede und Hemmungen sowie unerschütterlich und vollständig nachgehen, um gegen mögliche Herausforderungen sowie Staatskrisen gemeinsam vorzugehen.Putin sagte, dass beide Staaten ein Abkommen für eine umfassende Partnerschaft unterzeichnet hätten. Dieses sehe unter anderem eine gegenseitige Unterstützung vor, sollte eine der beiden Parteien von Dritten angegriffen werden.Putin war am frühen Mittwochmorgen in Pjöngjang eingetroffen. Russland und Nordkorea hatten zuletzt ihre militärische Zusammenarbeit ausgebaut. Vor neun Monaten hatte Kim den russischen Fernen Osten besucht und Putin getroffen.