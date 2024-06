USA äußern Bedenken über Zusammenarbeit zwischen Nordkorea und Russland

Photo : YONHAP News

Die USA haben ihre Bedenken über eine Zusammenarbeit zwischen Nordkorea und Russland wiederholt.Die enger werdende Zusammenarbeit sei ein "große Besorgnis" erregender Trend, teilte ein Sprecher des US-Außenministeriums am Mittwoch der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap auf Anfrage per E-Mail mit.Nordkorea und Russland hatten bei ihrem Gipfel in Pjöngjang eine "umfassende strategische Zusammenarbeit" vereinbart und auch einen militärischen Beistandspakt geschlossen.Die Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen Russland und Nordkorea sei ein Trend, der jeden beunruhigen sollte, der an der Aufrechterhaltung von Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel und des internationalen Nichtverbreitungsregimes sowie der Einhaltung von Sanktionen des Weltsicherheitsrats und der Unterstützung des ukrainischen Volks in seinem Kampf um Freiheit und Unabhängigkeit von Russland interessiert sei.Die USA betonten erneut, dass kein Land Herrn Putin eine Plattform für die Unterstützung seines Aggressionskriegs gegen die Ukraine bieten sollte, hieß es weiter.Ein Sprecher des nationalen Sicherheitsrats des Weißen Hauses äußerte sich ähnlich. Die USA hätten seit einiger Zeit vor einer vertieften Zusammenarbeit zwischen Russland und Nordkorea gewarnt. Die USA würden ihrerseits die Unterstützung für die Ukraine und die Verbündeten im Indo-Pazifik-Raum fortsetzen, antwortete der Sprecher auf eine Yonhap-Anfrage.