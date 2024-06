Staatsanwaltschaft ermittelt zu Vorwürfen gegen Ex-First Lady und First Lady

Photo : YONHAP News

Die Staatsanwaltschaft treibt Ermittlungen zu Vorwürfen gegen die Ehefrau des ehemaligen Präsidenten Moon Jae-in und die des amtierenden Präsidenten Yoon Suk Yeol voran.Die Bezirksstaatsanwaltschaft Seoul Zentral lud am Mittwoch wegen des Vorwurfs gegen Yoons Ehefrau Kim Keon-hee, eine Luxustasche erhalten zu haben, einen Beamten des Präsidialamtes mit Nachnamen Cho vor.Cho hatte mit Pastor Choi Jae-young, der Kim die Tasche geschenkt haben soll, mehrmals Telefonate geführt und Kurznachrichten ausgetauscht. Es ist das erste Mal, dass die Staatsanwaltschaft im Zuge der Ermittlungen in dem Fall einen Mitarbeiter des Präsidialamtes vorgeladen hat.Die Bezirksstaatsanwaltschaft Seoul Zentral lud ebenfalls am Mittwoch das Mitglied des Stadtparlaments Seouls Lee Jong-bae von der regierenden Partei Macht des Volks vor.Lee hatte im vergangenen Dezember Anzeige gegen die Ehefrau von Ex-Präsident Moon, Kim Jung-sook erstattet. Er wirft ihr vor, der Staatskasse Verluste beschert und Geld daraus unterschlagen zu haben. Kim hatte im Jahr 2018, seinerzeit als First Lady, eine Dienstreise nach Indien unternommen. Lee wirft Kim jedoch vor, de facto für eine touristische Reise 400 Millionen Won (290.000 Dollar) an Rücklagen in Anspruch genommen zu haben.