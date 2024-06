Wanderausstellung koreanischer Webtoons und Comics in Asien und Europa

Photo : KBS News

Das südkoreanische Kulturministerium veranstaltet eine Wanderausstellung koreanischer Comics und Webtoons in sechs südostasiatischen und europäischen Staaten.Wie das Ministerium am Donnerstag mitteilte, startet die „K-Comics World Tour“ am Freitag auf den Philippinen.Im September wird die Welttournee in Vietnam, Indonesien und Belgien fortgesetzt. Im Oktober ist die Ausstellung in Italien geplant, im November in Singapur.Bei der Ausstellung auf den Philippinen werden „What's Wrong with Secretary Kim“ und „The Red Sleeve“ im Mittelpunkt stehen, weil dort die Genres romantische Komödie und Drama besonders beliebt sind.„What's Wrong with Secretary Kim“, wurde dieses Jahr auf den Philippinen als Fernsehserie gezeigt und hielt sich drei Wochen in Folge an der Spitze der Online-Streamingplattform Viu.Cho Hye-seung, Illustratorin von „The Red Sleeve“ wird ein Talk Concert und einen Workshop für die lokale Bevölkerung abhalten.Die Ausstellung findet bis 10. August im Metropolitan Museum of Manila statt.