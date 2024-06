Südkorea bringt Frachtschiff wegen angeblicher Verletzung von Nordkorea-Sanktionen auf

Photo : KBS News

Die südkoreanischen Behörden haben laut Berichten ein Schiff wegen der angeblichen Verletzung von Sanktionen des UN-Sicherheitsrats gegen Nordkorea aufgebracht.Das 5.000-Tonnen-Frachtschiff wurde am Donnerstagvormittag in südkoreanischen Territorialgewässern festgesetzt.Das Schiff liegt derzeit in Busan vor Anker.Es ist nicht bekannt, gegen welche Nordkorea-Sanktion das Schiff verstoßen haben soll.Zuvor war am 30. März das 3.000-Tonnen-Frachtschiff DE YI, das in Gewässern nahe Yeosu an der Südküste Südkoreas auf dem Weg in die russische Stadt Wladiwostok unterwegs war, wegen der angeblichen Verwicklung in eine Sanktionsverletzung festgehalten worden.Das Schiff befindet sich derzeit ebenfalls in Busan, dessen Kapitän und weitere leitende Besatzungsmitglieder bleiben an Bord.Die 2017 angenommene Resolution 2397 des UN-Sicherheitsrats gegen Nordkorea erlaubt den UN-Mitgliedern, Schiffe in ihren Hoheitsgewässern aufzubringen, zu durchsuchen und festzuhalten, sollten sie im Verdacht stehen, an gemäß den Nordkorea-Sanktionen verbotenen Handlungen beteiligt zu sein.