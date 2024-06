Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Hauptindex Kospi hat am Donnerstag den dritten Handelstag in Folge zulegen können.Erstmals seit rund zweieinhalb Jahren konnte die Marke von 2.800 Punkten übertroffen werden. Der Index beendete den Handel 0,37 Prozent fester bei einem Stand von 2.807,63 Zählern.Vor allem Technologiewerte seien trotz Sorgen darüber, dass die Zinssenkung in den USA vertagt wird, gestiegen, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.