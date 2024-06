USA kritisieren Abkommen Russlands mit Nordkorea und wollen im Bedarfsfall Verteidigungsbereitschaft im Indopazifik überprüfen

Photo : KBS

Die USA haben das Abkommen Russlands mit Nordkorea kritisiert."Im Bedarfsfall" könne die Verteidigungsbereitschaft im Indopazifik weiter bewertet werden, sagte der Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses, John Kirby, am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Washington.Der russische Präsident Wladimir Putin und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un hatten bei ihrem Treffen am Mittwoch in Pjöngjang eine umfassende strategische Partnerschaft beschlossen. Diese sieht auch militärischen Beistand im Falle eines Angriffs auf einen der beiden Vertragsstaaten durch Dritte vor. In diesem Fall würde "mit allen Mitteln" und "umgehend" im Einklang mit der UN-Charta und nationalen Gesetzen Unterstützung geleistet, heißt es in dem Dokument.Kirby betonte die Schwerpunktlegung von Präsident Joe Biden auf die Stärkung von Allianzen für den regionalen Frieden. Die USA würden weiterhin Anstrengungen unternehmen, um Stabilität im Infopazifikraum zu garantieren.Nach Angaben des Sprechers teilt China die Bedenken der USA über die jüngsten Entwicklungen in der Zusammenarbeit zwischen Moskau und Pjöngjang. Denn die Einigung stehe in einem direkten Kontrast zu der Erklärung, die Putin und Chinas Präsident Xi Jinping vor einem Monat in Peking abgaben. Beide Länder hätten damals zu einer friedlichen und diplomatischen Lösung für die Situation auf der koreanischen Halbinsel aufgerufen.Der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, Pat Ryder, kommentierte zu dem neuen Vertrag zwischen Moskau und Pjöngjang, dass die USA entsprechende Entwicklungen "sehr genau" verfolgen würden.Er betonte in diesem Zusammenhang den defensiven Charakter der Allianz mit Südkorea. Das Sicherheitsversprechen gegenüber dem asiatischen Verbündeten bleibe "eisern". Weiter sagte er, dass der Gipfel zwischen Putin und Kim Russlands Isolation zeige.