Koreanisches Musikfestival beim Donauinselfest in Wien

Photo : YONHAP News

Beim Donauinselfest in Wien findet ein Festival der koreanischen Welle, Hallyu, statt.Das Korea Kulturzentrum Wien teilte am Donnerstag (Ortszeit) mit, auf dem Donauinselfest am Samstag und Sonntag das Hallyu-Festival „Inspire Me, Korea“ zu veranstalten.Am Samstag findet auf der sogenannten K-Pop Insel eine Janggu-Aufführung eines Samulnori, ein traditionelles Trommelensemble, der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz statt. Die Gruppe „The Greatest Masque“ wird den traditionellen koreanischen Maskentanz Talchum aufführen. Auch steht eine K-Pop DJ Party mit DJ Hyuny auf dem Programm.Am Sonntag wird die alternative K-Pop-Band Balming Tiger auf der Electronic Music Bühne auftreten. „The Greatest Masque“ wird im Graben in Wien aufführen.Während des Festivals können Besucher auch traditionelle koreanische Spiele erleben und die traditionelle Tracht Hanbok anprobieren. Zudem ist ein Essensstand für die Entdeckung der koreanischen Küche geplant.