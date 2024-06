Südkorea schafft es erneut nicht in MSCI-Index der Industrieländer

Photo : YONHAP News

Südkorea ist erneut nicht in den MSCI-Index der Industrieländer aufgenommen worden.Der Indexanbieter Morgan Stanley Capital International (MSCI) veröffentlichte die Einstufungsergebnisse im laufenden Jahr am Donnerstag (Ortszeit) auf seiner Website.Südkorea bleibt damit weiterhin im Index der Schwellenländer (Emerging Markets).MSCI schrieb, dass es die jüngst vorgeschlagenen Maßnahmen zur Verbesserung der Zugänglichkeit des koreanischen Aktienmarktes anerkenne und begrüße.Ein im vergangenen November eingeführtes vollständiges Verbot von Leerverkäufen dürfte zwar nur vorübergehend gelten. Plötzliche Änderungen der Marktregeln seien aber nicht wünschenswert, hieß es gleichzeitig.MSCI unterteilt jedes Jahr Aktienmärkte in der Welt in vier Kategorien, entwickelte Märkte, Schwellenmärkte, Frontiermärkte und unabhängige Märkte.Die südkoreanische Börse war 1992 in den Index der Schwellenmärkte aufgenommen worden. 2008 wurde das Land auf die Beobachtungsliste für eine Aufnahme in den Index der Industrieländer gesetzt, jedoch 2014 von dieser gestrichen.