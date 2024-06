Flüchtlingsgruppe in Südkorea schickt Propaganda-Flugblätter über die Grenze

Photo : YONHAP News

Eine Gruppe nordkoreanischer Flüchtlinge in Südkorea hat am Donnerstagabend 300.000 Propaganda-Flugblätter über die Grenze geschickt.Die Organisation Kämpfer für ein freies Nordkorea (FFNK) gab in einer Pressemitteilung am Freitag bekannt, dass sie gestern zwischen 22 Uhr und Mitternacht in der Grenzstadt Paju 20 große Ballons mit Propaganda-Flugblättern, USB-Sticks und Ein-Dollar-Scheinen in Richtung Nordkorea fliegen ließ.Auf den USB-Sticks befänden sich südkoreanische Fernsehserien und Lieder.FFNK-Leiter Park Sang-hak sagte, die Gruppe werde weiterhin Briefe der Liebe, Freiheit und Wahrheit in den Norden schicken, bis sich Machthaber Kim Jong-un für die Müll-Ballons entschuldige.Nordkorea hatte aus Protest gegen Flugblattaktionen dieser Bürgergruppe Müll-Ballons nach Südkorea geschickt. Würden erneut Flugblätter in den Norden gelangen, wolle man dies mit noch viel mehr Dreck vergelten, drohte der Norden außerdem.