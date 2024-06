Nordkoreanische Soldaten übertreten wieder Grenze zu Südkorea

Photo : S. Korean Joint Chiefs of Staff

Nordkoreanische Soldaten haben erneut kurzzeitig die Grenze zu Südkorea übertreten.Mehrere nordkoreanische Soldaten, die in der demilitarisierten Zone (DMZ) gearbeitet hätten, hätten gegen 11 Uhr am Donnerstag die militärische Demarkationslinie (MDL) überschritten, wie der Vereinigte Generalstab (JCS) Südkoreas am Freitag mitteilte.Sie seien von der MDL aus etwa 20 Meter weit in den südlichen Teil vorgestoßen. Das südkoreanische Militär habe mit Warndurchsagen und Warnschüssen reagiert, daraufhin seien die Soldaten sofort in den Norden zurückgekehrt, hieß es.Zum Zeitpunkt des Grenzübertritts arbeiteten mehrere hundert nordkoreanische Soldaten an einem mehrere Kilometer langen Abschnitt auf der nordkoreanischen Seite der DMZ.Es war bereits der dritte Grenzübertritt durch nordkoreanische Soldaten in diesem Monat.Der JCS hält die Zwischenfälle für eine einfache Grenzverletzung, weil sich die nordkoreanischen Soldaten jedes Mal unmittelbar nach südkoreanischen Warnschüssen in den Norden zurückgezogen hatten.Das nordkoreanische Militär verrichtet derzeit an mehr als zehn Orten in der DMZ verschiedene Arbeiten, darunter die Verlegung von Landminen. An jedem Ort wurden mehrere Dutzende bis Hunderte Soldaten mobilisiert.