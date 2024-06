Delegation nordkoreanischen Sportministeriums reist nach Russland

Photo : YONHAP News

Einen Tag nach der Ankündigung einer umfassenden Zusammenarbeit zwischen Nordkorea und Russland ist eine Delegation des nordkoreanischen Sportministeriums nach Russland gereist.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Freitag, dass eine Delegation unter Leitung von Vizesportminister Kim Yong-gwon am Donnerstag Pjöngjang verlassen habe. Sie werde an einem BRICS Plus Sportministertreffen teilnehmen, das in Kasan, der Hauptstadt der Republik Tatarstan in Russland, ausgetragen werde.Russland, das diesjährige Vorsitzland der informellen Staatengruppe BRICS, hatte Nordkorea dazu eingeladen.BRICS ist eine Vereinigung von Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. BRICS+ stellt eine Erweiterung der Gruppe um neue Mitglieder, darunter Iran, dar.BRICS hatte in letzter Zeit Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate, Äthiopien und Ägypten als neue Mitglieder aufgenommen. Dies wird als ein Schritt gegen die vom Westen geführte Gruppe der Sieben (G7) betrachtet.Thailand, Malaysia und Vietnam sind laut Berichten an einem Betritt zur Gruppe interessiert. Nordkorea erwäge dagegen keinen Beitritt.