Außenminister Südkoreas und der USA verurteilen nordkoreanisch-russischen Partnerschaftsvertrag

Photo : YONHAP News

Außenminister Cho Tae-yul und US-Außenminister Antony Blinken haben beraten, wie auf das nordkoreanisch-russische Spitzentreffen reagiert werden sollte.Nach Angaben des südkoreanischen Außenministeriums am Freitag führte Cho, der sich derzeit in New York aufhält, am Donnerstagabend (Ortszeit) ein Telefongespräch mit Blinken.Dem Ministerium zufolge verurteilten beide Minister die Vereinbarung zwischen Russland und Nordkorea scharf, durch einen Vertrag über eine umfassende strategische Partnerschaft ihre militärische und wirtschaftliche Zusammenarbeit zu verstärken. Dies stelle eine gravierende Bedrohung für die Sicherheit Südkoreas und der USA dar und bedrohe auch Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel und in der Region ernsthaft, sagten sie.Cho sagte, Südkorea und die USA sollten eng kooperieren, um ein resolutes Vorgehen der internationalen Gemeinschaft anzuführen.Blinken sagte, die USA unterstützten aktiv legitime Maßnahmen, die Südkorea als Reaktion auf Sicherheitsbedrohungen ergreife. Beide Länder sollten auf der Grundlage der festen bilateralen Allianz entschlossen gegen jede Bedrohung vorgehen.Die USA würden ihrerseits verschiedene Maßnahmen aktiv überprüfen, um die von Nordkorea und Russland ausgehenden Bedrohungen für Frieden und Stabilität in der Welt, einschließlich der koreanischen Halbinsel, zu beantworten, hieß es weiter.