Südkoreas Industrieminister trifft deutschen Vizekanzler Habeck in Seoul

Photo : YONHAP News

Der Minister für Industrie, Handel und Energie, Ahn Deok-geun, ist am Freitag in Seoul mit dem deutschen Vizekanzler und Minister für Wirtschaft und Klimaschutz, Robert Habeck, zusammengekommen.Sie einigten sich auf eine Verstärkung der Partnerschaft im Energie-Bereich und die Zusammenarbeit für die Förderung der industriellen Digitalisierung sowie Nutzung von Künstlicher Intelligenz in der Industrie. Auch die Kooperation in Forschung und Entwicklung für Zukunftsmobilität wurde vereinbart.Der südkoreanische Minister bekräftigte, dass inmitten zunehmender Unsicherheiten für die Weltwirtschaft eine Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Staaten bedeutsamer wurde. Sowohl Südkorea als auch Deutschland besäßen Stärken im herstellenden Gewerbe, so dass sie auf dem Weg zur Digitalisierung und dem Kohleausstieg gute Partner werden könnten. Der südkoreanische Minister bat außerdem um eine Beteiligung Deutschlands an der südkoreanischen Initiative "Kohlenstofffreie Energie"(CFE).