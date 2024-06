Südkorea bestellt russischen Botschafter in Seoul ein

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Außenministerium hat nach dem Abschluss des Partnerschaftsvertrags zwischen Nordkorea und Russland den russischen Botschafter in Seoul einbestellt.Vizeaußenminister Kim Hong-kyun übermittelte Botschafter Georgy Zinoviev die Position der südkoreanischen Regierung zum Vertrag zwischen Nordkorea und Russland und zu deren militärischer Zusammenarbeit.Der Chef des Nationalen Sicherheitsrates im südkoreanischen Präsidialamt Chang Ho-jin hatte am Donnerstag als Reaktion auf den nordkoreanisch-russischen Pakt mitgeteilt, dass Südkorea eine Lieferung tödlicher Waffen an die Ukraine prüfen wolle. Dies gilt als rote Linie in den Beziehungen zwischen Russland und Südkorea.