Sicherheitsberater: Südkorea bei Lieferung russischer Präzisionswaffen an Nordkorea an nichts gebunden

Photo : YONHAP News

Nach Worten des nationalen Sicherheitsberaters Chang Ho-jin ist Südkorea im Falle der Lieferung russischer Präzisionswaffen an Nordkorea an nichts mehr gebunden.Das sagte der Beamte am Sonntag in einem Fernsehprogramm von KBS.Südkoreas Entscheidung über Waffenlieferungen an die Ukraine hänge allein davon ab, wie weit die militärische Zusammenarbeit zwischen Russland und Nordkorea reiche.Alles hängt dem Beamten zufolge von Russland ab. Würde eine Linie bestehen bleiben, sollte Russland Präzisionswaffen an Nordkorea liefern, so die rhetorische Frage Changs.Die Aussage bedeutet, dass Südkorea tödliche Waffen an die Ukraine liefern könnte, sollte Russland eine rote Linie überschreiten. Nach dem nordkoreanisch-russischen Gipfel hatte Südkorea bereits erklärt, seine Position zu Waffenlieferungen an die Ukraine überdenken zu können.Russlands Präsident Wladimir Putin und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un hatten bei ihrem Spitzentreffen letzte Woche eine umfassende strategische Partnerschaft beschlossen. Diese umfasst auch einen militärischen Beistandspakt und die Zusammenarbeit bei Militärtechnologie.