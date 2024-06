Bürgermeisterin in Italien dementiert Medienbericht über mögliche Änderung der Inschrift der Friedensstatue

Photo : YONHAP News

Die Bürgermeisterin der italienischen Stadt Stintino hat einen Medienbericht über ihre umstrittenen Äußerungen zu einer neulich dort enthüllten Friedensstatue zurückgewiesen.Die japanische Nachrichtenagentur Kyodo berichtete, dass Bürgermeisterin Rita Vallebella am Freitag, einen Tag vor der Enthüllungszeremonie, der Nachrichtenagentur gesagt habe, dass sie eine Änderung der Inschrift der Friedensstatue erwäge, damit auch Japans Position darin widergespiegelt werde. Denn die Inschrift enthalte einseitige Behauptungen der südkoreanischen Bürgerorganisation, die die Aufstellung der Statue angeführt habe.Wie verlautete, habe die Bürgermeisterin jedoch gegenüber der Organisation, dem Koreanischen Rat für Gerechtigkeit und Erinnerungen in Fragen der militärischen Sexsklaverei durch Japan, den Medienbericht dementiert. Beim Treffen mit dem japanischen Botschafter habe sie die Möglichkeit einer Änderung der Inschrift nicht zur Sprache gebracht und habe auch keine Pläne für eine Änderung, sagte sie.Die südkoreanische Botschaft in Italien teilte mit, dass die Stadt Stintino sie noch nicht wegen einer Änderung kontaktiert habe.Auf einer Begleittafel der Friedensstatue steht, dass das japanische Militär im Zweiten Weltkrieg zahlreiche Mädchen und Frauen aus dem Asien-Pazifik-Raum verschleppt und zur sexuellen Sklaverei gezwungen habe. Die Friedensstatue sei ein Symbol für die Erinnerung an die Opfer.Die Statue in Stintino ist die zweite in einem öffentlichen Raum aufgestellte Friedensstatue in Europa nach der ersten in Berlin. Sie ist zudem die 14. Friedensstatue, die im Ausland aufgestellt wurde, nachdem die erste 2013 in Glendale im US-Bundesstaat Kalifornien enthüllt worden war.