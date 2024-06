US-Zeitung: Nordkorea lieferte von August bis Januar 1,6 Millionen Artilleriegeschosse an Russland

Photo : KBS

Nordkorea hat laut einem US-Medienbericht vom vergangenen August bis Januar mehr als 74.000 Tonnen Sprengstoff an Russland geliefert.Das schrieb die Zeitung „Washington Post“ am Samstag (Ortszeit) unter Berufung auf interne russische Handelsdaten, die die in Washington ansässige gemeinnützige Denkfabrik C4ADS in die Hand bekommen und analysiert hatte.Der Sprengstoff sei von zwei Häfen im Fernen Osten Russlands an 16 Orte vor allem entlang der westlichen Grenzen des Landes in der Nähe der Ukraine verteilt worden. 74.000 Tonnen Sprengstoff entsprächen etwa 1,6 Millionen Artilleriegranaten des Typs, den Russland in dem Krieg gegen die Ukraine eingesetzt habe, so die Zeitung.Schiffe unter russischer Flagge, die mit dem russischen Militär in Verbindung stünden, hätten im nordkoreanischen Hafen von Rajin angelegt und später in den russischen Häfen von Wostotschny und Dunai. Der meiste Sprengstoff sei innerhalb einer Woche nach der Ankunft in Russland an mehrere Orte weitertransportiert worden, hieß es weiter.