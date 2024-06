Südkorea vereinbart angesichts Nordkorea-Russland-Vertrags Kooperation mit USA und Japan

Photo : YONHAP News

Südkorea, die USA und Japan wollen angesichts des jüngsten Abschlusses eines nordkoreanisch-russischen Vertrags eng zusammenarbeiten.Das teilte der südkoreanische Außenminister Cho Tae-yul bei einem Treffen mit koreanischen Korrespondenten am Freitag (Ortszeit) in New York hinsichtlich der Unterzeichnung des Vertrags über eine umfassende strategische Partnerschaft zwischen Russland und Nordkorea mit.Er habe mit seinen Amtskollegen aus den USA und Japan Telefongespräche geführt und mit ihnen intensiv darüber beraten, wie auf das nordkoreanisch-russische Spitzentreffen reagiert werden könne, sagte Cho.Cho bezeichnete es als sinnvoll, dass Südkorea durch rechtzeitige Konsultationen mit seinen befreundeten Staaten USA und Japan und in enger Abstimmung mit ihnen eine starke Botschaft ausgesandt habe.Laut dem Außenministerium hatte Cho am Donnerstagabend jeweils mit US-Außenminister Antony Blinken und der japanischen Außenministerin Yoko Kamikawa telefoniert.