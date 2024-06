Prognose: Südkoreas Ausfuhren werden dieses Jahr Rekordhoch von 690 Milliarden Dollar erreichen

Photo : YONHAP News

Südkoreas Ausfuhren werden einer Prognose zufolge dieses Jahr auf einen neuen Rekordstand steigen.Die Exporte würden dieses Jahr gegenüber dem Vorjahr um 9,1 Prozent auf 690 Milliarden Dollar, den bisher höchsten Stand, zulegen, prognostizierte der Koreanische Verband für Internationalen Handel (KITA) in einem am Montag veröffentlichten Bericht.Die Einfuhren würden um ein Prozent auf 649 Milliarden Dollar steigen. In der Handelsbilanz werde ein Überschuss von 41 Milliarden Dollar verzeichnet, so die Schätzungen.Die neue Prognose für den Exportzuwachs ist 1,6 Prozentpunkte höher als der vom KITA Ende letzten Jahres vorgelegte Wert von 7,5 Prozent.Wichtige Impulse lieferten die wichtigsten Exportgüter des Landes, darunter IT-Geräte einschließlich Halbleitern, Autos und Schiffe.