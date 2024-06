US-Flugzeugträger USS Theodore Roosevelt in Busan eingetroffen

Photo : Ministry of National Defense

Der US-Flugzeugträger USS Theodore Roosevelt ist in den Marinestützpunkt im südkoreanischen Busan eingelaufen.Der Flugzeugträger ist zur Teilnahme an der Übung „Freedom Edge“, der ersten trilateralen Multi-Domain-Übung Südkoreas, der USA und Japans, eingetroffen.Nach Angaben der südkoreanischen Marine am Samstag ist die US-Flugzeugträgerkampfgruppe 9 am Vormittag in Busan angekommen, darunter der Flugzeugträger USS Theodore Roosevelt und die Aegis-Zerstörer USS Halsey und USS Daniel Inouye.Es ist das erste Mal, dass die USS Theodore Roosevelt in einem südkoreanischen Hafen eingelaufen ist.Der nukleargetriebene Flugzeugträger kann über 90 Flugzeuge aufnehmen und wird daher als schwimmende Militärbasis bezeichnet.Freedom Edge ist eine regelmäßige Übung, die verschiedene Einsatzbereiche, darunter Luft, See und Cyberspace, umfasst.Die Verteidigungsminister der drei Länder kündigten bei ihrem Treffen am Rande des letzten Shangri-La-Dialogs in Singapur an, die Übung in diesem Sommer erstmals abzuhalten.