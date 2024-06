18 neue König-Sejong-Institute in 15 Ländern entstehen

Photo : YONHAP News

In diesem Jahr werden 18 König-Sejong-Institute in 15 Ländern neu entstehen.Das gaben das Kulturministerium und die zuständige Stiftung King Sejong Institute Foundation am Montag bekannt.Zehn neue Institute befinden sich in acht asiatischen Ländern, darunter Nepal und Saudi-Arabien. Sechs Institute werden in fünf europäischen Staaten einschließlich Deutschlands und Schwedens eröffnet, jeweils eines in Australien und Kuba.Neue König-Sejong-Institute in Deutschland sollen in Berlin und Würzburg eröffnet werden. In Nepal und Kuba handelt es sich um die ersten Einrichtungen.Die 18 neuen Institute werden nach einem sechsmonatigen Probebetrieb im kommenden Jahr formell in Betrieb genommen.Demnach steigt die Zahl der König-Sejong-Institute auf 256 Standorte in 88 Ländern.Letztes Jahr hatten etwa 216.000 Menschen in den Online- und Präsenzkursen an den König-Sejong-Instituten die koreanische Sprache gelernt. Die Zahl der Kursteilnehmer stieg gegenüber dem Vorjahr um 20,8 Prozent.