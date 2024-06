Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Montag 0,7 Prozent verloren.Der Index ging bei einem Stand von 2.764,73 Zählern aus dem Handel.Ausländische Anleger hätten sich von Aktien an der Börse in Seoul getrennt und damit auf Verluste an der Wall Street am vergangenen Freitag reagiert.