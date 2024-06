22 Tote bei Brand in Batteriefabrik in Hwaseong

Photo : YONHAP News

Bei einem Brand in einer Lithium-Ionen-Fabrik in Hwaseong sind 22 Menschen getötet worden.Wie die örtliche Feuerwehr mitteilte, wurden acht weitere Menschen verletzt.Bei den meisten der Opfer handele es sich um Ausländer, darunter 18 chinesische Staatsbürger und ein Laote.Der Brand im Werk des Herstellers Aricell in Hwaseong, rund 45 Kilometer südlich von Seoul, war nach Angaben der Feuerwehr gegen 10.30 Uhr ausgebrochen. Das Feuer sei gegen 15 Uhr weitgehend unter Kontrolle gewesen.Fernsehaufnahmen zeigten, wie Flammen aus dem Gebäude schossen und sich immer wieder kleinere Explosionen ereigneten.