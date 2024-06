Nordkorea schickt erneut Müll-Ballons nach Südkorea

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat erneut Ballons mit Müll nach Südkorea geschickt.Der Vereinigte Generalstab (JCS) in Südkorea teilte mit, dass die nordkoreanischen Ballons am Montag gegen 21.30 Uhr im Norden der Gyeonggi-Provinz entdeckt wurden und in südöstliche Richtung flogen.Der Generalstab warnte die Öffentlichkeit, die Ballons nicht zu berühren und entdeckte Ballons den Behörden zu melden.Seit Ende Mai schickte Nordkorea mehrmals über tausend Müll-Ballons in Richtung Süden. Nordkorea spricht in dem Zusammenhang von Vergeltungsmaßnahmen gegen die anti-nordkoreanischen Flugblattaktionen durch Bürgergruppen in Südkorea.