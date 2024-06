Präsident Yoon verurteilt nordkoreanisch-russischen Vertrag als anachronistisch

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat den jüngsten Abschluss eines Vertrags über eine umfassende strategische Partnerschaft zwischen Nordkorea und Russland scharf verurteilt.Dies stelle einen anachronistischen Schritt dar, der dem Fortschritt der Geschichte zuwiderlaufe, sagte Yoon am Dienstag bei einer Zeremonie zum 74. Jahrestag des Ausbruchs des Koreakriegs.Nordkorea und Russland hätten durch den Vertrag einander auch die Verstärkung ihrer militärischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit versprochen, die direkt gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats verstoße, kritisierte Yoon.Er kritisierte Nordkorea dafür, ungeachtet der wiederholten Warnungen der internationalen Gemeinschaft seine Fähigkeiten im Bereich Atomwaffen und Raketen zu verbessern. Nordkorea zögere in letzter Zeit auch nicht, irrationale Provokationen wie das Verschicken von Müll-Ballons zu verüben. Die Regierung werde Nordkoreas Provokationen und Drohungen entgegentreten und die liberale Demokratie der Republik Korea und das Leben der Bürger entschlossen verteidigen, versprach er.Südkorea werde auf der Grundlage seines Bündnisses mit den USA und in Solidarität mit Ländern, die die Werte der Freiheit teilten, seine Freiheit und den Frieden noch fester verteidigen, betonte Yoon weiter.Er sagte auch, dass eine starke Kraft und die eiserne Sicherheitsbereitschaft der Weg seien, das Land und die Bürger zu schützen und wahren Frieden auf koreanischem Boden zu verwirklichen.