Putin bekräftigt in Dankesbotschaft an Kim Einladung nach Russland

Photo : YONHAP News

Der russische Präsident Wladimir Putin hat in seiner Dankesbotschaft an Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un die Absicht bekräftigt, diesen nach Russland einzuladen.Über die Dankesbotschaft Putins an Kim berichteten die staatliche nordkoreanische Zeitung „Rodong Sinmun“ und die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag.Putin schrieb, er freue sich, dass der konstruktive Dialog zwischen beiden Seiten und enge Geschäftsbeziehungen fortgesetzt würden. Er äußerte den Wunsch, dass Kim nicht vergessen werde, dass er ein Ehrengast sei, auf den auf russischem Boden immer gewartet werde.Sein jüngster Besuch in Nordkorea sei von besonderer Bedeutung, weil dies die Beziehungen zwischen Moskau und Pjöngjang auf ein beispiellos hohes Niveau einer umfassenden strategischen Partnerschaft gehoben habe, schrieb Putin weiter.Putin hatte bei den Gesprächen mit Kim am 19. Juni in Pjöngjang die Hoffnung geäußert, dass das nächste nordkoreanisch-russische Spitzentreffen in der russischen Hauptstadt Moskau stattfinden werde.