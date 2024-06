Yoon besucht nach Großbrand Batteriefabrik in Hwaseong

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat sich nach einem Großbrand in einer Batteriefabrik in Hwaseong vor Ort ein Bild von den getroffenen Maßnahmen gemacht.Laut dem Präsidialamt suchte Yoon am Montagabend den Brandort auf. Nachdem ihm über den Stand der Löscharbeiten berichtet worden war, wies er den nationalen Feuerwehrchef an, eine gründliche forensische Untersuchung der Brandursache durchzuführen.Yoon forderte, an umfassenden Maßnahmen dazu zu arbeiten, wie Chemikalien-Brände, die schwer zu bekämpfen sind, frühzeitig gelöscht werden können.Yoon wies Innenminister Lee Sang-min an, größtmögliche Bemühungen um Sicherheitsinspektionen in ähnlichen Betrieben und Präventionsmaßnahmen zu unternehmen, damit sich ein solcher Unfall nicht wiederhole.Yoon sprach außerdem den Brandopfern sein Beileid aus und richtete tröstende Worte an die Hinterbliebenen.In der Fabrik für Primärbatterien des Herstellers Aricell in Hwaseong, 45 Kilometer südlich von Seoul, war am Montag um 10.31 Uhr ein Brand ausgebrochen. Dabei kamen 22 Beschäftigte ums Leben. Zwei Mitarbeiter wurden schwer, sechs leicht verletzt.