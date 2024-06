Chinesischer Botschafter besucht nach Brand Batteriefabrik in Hwaseong

Photo : YONHAP News

Der chinesische Botschafter in Südkorea, Xing Haiming, hat am Montag nach einem tödlichen Brand in einer Batteriefabrik in Hwaseong den Brandort besucht.In den Flammen kamen viele chinesische Beschäftigte ums Leben.Xing sagte, es sei bedauerlich und herzzerreißend. Die chinesische Regierung richte große Aufmerksamkeit auf den Unfall.Laut einer Stellungnahme, die später die chinesische Botschaft in ihrem offiziellen Auftritt in sozialen Netzwerken veröffentlichte, teilte Xing mit, dass Chinas Partei und Regierung angeordnet hätten, sich mit großer Wachsamkeit für die Behandlung, die Bewältigung der Folgen des Unfalls und die Untersuchung einzusetzen.Xing äußerte zudem die Hoffnung, dass koreanische Unternehmen aus dem Unglück Lehren ziehen würden, damit so etwas nie wieder geschehe. Er hoffe, dass das Leben und die Gesundheit der chinesischen Staatsbürger in Südkorea gewährleistet würden.Unter den 22 Toten und der vermissten Person sind 18 ausländische Staatsbürger. 17 von ihnen sind Chinesen, während ein Opfer aus Laos stammt. Eines der südkoreanischen Opfer wurde aus China eingebürgert.Es stellt die höchste Zahl von chinesischen Todesopfern bei einem einzigen Unfall in Südkorea dar.