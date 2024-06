Außenministerien Südkoreas und der USA vereinbaren engere Zusammenarbeit der Nachrichtendienste

Photo : KBS News

Südkorea und die USA haben eine Absichtserklärung über die Stärkung der Zusammenarbeit im Bereich diplomatischer Geheimdienstinformationen unterzeichnet.Park Jang-ho, Generaldirektor für diplomatische Geheimdienstinformation im südkoreanischen Außenministerium, und Brett Holmgren, Leiter des Amtes für Geheimdienstinformation und Forschung (INR) im US-Außenministerium, unterzeichneten die Absichtserklärung am Montag (Ortszeit) in Washington. Sie sieht die Institutionalisierung des Austauschs und der Kooperation im Bereich diplomatischer Geheimdienstinformationen vor.Nach der Vereinbarung werden das Büro für diplomatische Geheimdienstinformation des südkoreanischen Außenministeriums und das INR des US-Außenministeriums den Austausch geheimer Informationen über die regionale und globale Lage verstärken. Auch für eine Stärkung damit zusammenhängender Fähigkeiten wollen sie kooperieren.Laut dem Außenministerium in Seoul schafft die Absichtserklärung eine institutionelle Grundlage für eine konkrete und praktische Geschäftskooperation, darunter die Erstellung gemeinsamer Berichte zur Lageanalyse.INR, das Bureau of Intelligence and Research, wurde 1945 gegründet und ist ein Nachrichtendienst von Weltrang.