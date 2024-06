Kimchi-Wettbewerb in der Schweiz stattgefunden

Photo : YONHAP News

In der schweizerischen Hauptstadt Bern hat ein Kimchi-Wettbewerb stattgefunden.Wie die dortige südkoreanische Botschaft am Montag (Ortszeit) mitteilte, habe der „Kimchi-Wettbewerb in der Schweiz 2024“ am Samstag im Botschaftsgarten in Anwesenheit von etwa 150 Personen stattgefunden.26 Teams waren ins Rennen gegen und machten verschiedenartiges Kimchi. Mittels einer Blindverkostung durch eine Jury aus etwa 20 Zuschauern wurde eine Rangliste erstellt.Die Botschaft hatte letztes Jahr anlässlich des 70. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Südkorea und der Schweiz in Kollaboration mit einer dortigen Hotelfachschule einen Kimchi-Workshop veranstaltet, der großen Anklang gefunden hatte. Daraufhin wurde dieses Jahr eine Werbeveranstaltung für allgemeine Bürger abgehalten.Botschafter Keum Chang-rok machte auf positive Effekte der Milchsäurebakterien in Kimchi auf den menschlichen Körper aufmerksam. Er äußerte die Hoffnung, dass die Wettbewerbsteilnehmer und Zuschauer verschiedene Kimchi-Sorten probieren und kennenlernen würden, damit Kimchi in der Schweiz beliebt bleibe.